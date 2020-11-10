رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا يلتقي ممثلة منظمة الصحة العالمية 

أشاد رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا الفريق عبد الرازق الناظوري، بجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وممثلتها وموظفيها في ليبيا، مبديا استعداد اللجنة العليا للتعاون التام مع المنظمة في مكافحة جائحة كورونا وإزالة كل الصعوبات التي تعيق عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الفريق الناظوري أمس في مدينة بنغازي مع ممثلة منظمة الصحة العالمية إلزابيث هوف، بحضور منسق القطاع الصحي للمنظمات في ليبيا، ومنسق المنظمة في بنغازي.

من جهتها أكدت إلزابيث هوف على استمرار عمل المنظمة في ليبيا وتقديم كل المساعدات المتاحة لاجتياز هذه المرحلة.

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