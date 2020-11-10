ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

10 November, 2020

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن شديد إدانتها واستنكارها لواقعة اغتيال الناشطة النسائية و المحامية _ حنان البرعصي ، ظهر اليوم بشارع عشرين بمدينة بنغازي ، من قبل مسلحين خارجين عن القانون ، عرفت حنان البرعصي بتدوينتها وتصريحاتها المناهضة للفساد و لإنتهاكات حقوق الإنسان في شرق البلاد .

و وقالت اللجنة في بيان توصلت به “بوابة افريقيا الاخبارية”،على أن جريمة استهداف الناشطة النسائية والمحامية حنان البرعصي ، انتهاك صارخ لحرية الرأى والتعبير ، وكذلك انتهاكا وخرقا واضحا للإﻋﻼﻥ العالمي لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ الذي ﺃﻗﺮﺗﻪ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 ديسمبر 1998، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966 .

و أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، على أن حادثة استهداف الناشطة _ البرعصي عمل إجرامي شنيع ويمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح لقمع حرية الرأي والتعبير ،كما ان هذا العمل الجبان يستهدف تكريس ثقافة تكميم الافواه وقمع الحريات وحرية الراي والتعبير التي تكفلها كافة القيم والمبادئ الدينية والانسانية، ومؤشر لما وصلت اليه هذه الجماعات الإجرامية من تغول وأجرام وانتهاكات تتسع دوائرها يوما بعد يوم في ضل حالة الفوضي الأمنية وانعدام سيادة القانون والعدالة بمدينة بنغازي .

و حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة الدخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة البشعة والنكراء نظرا للفشل الذريع في حماية المواطنين وممتلكاتهم من اعتداءات الخارجين عن القانون بمدينة بنغازي.

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها واستيائها إزاء الانتهاكات المستمرة ضد الفاعلين الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين ونُشطاء المجتمع المدني، حيث يضطرون للعمل في بيئة تزداد خطورة يومًا بعد يوم، إذ بات مجرد حمل كاميرا أو تقديم برنامج تلفزيوني أو كتابة مقال أو اذراج منشور على منصات التواصل الإجتماعي أو الخروج في المظاهرات منددة بالفساد ، سببًا كافيًا لإثارة الشبهات لدى غالبية الجماعات المسلحة وخاصة منها المتطرفة.