ليبيا الان

تركيا تُدرّب عناصر من “الضفادع البشرية” تابعة لـ”الوفاق”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت وزارة الدفاع التركية صورًا تظهر فيها أفرادًا تابعين للوزارة، يقومون بتدريب عناصر من الضفادع البشرية التابعة لحكومة “الوفاق”.

وذكرت الوزارة، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر “،أن هذه الترتيبات تأتي في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بينها وبين حكومة “الوفاق”.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أكد مؤخرًا على أن بلاده ورغم حرصها على ترسيخ وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في ليبيا، إلا أنها لن تتخلى، في الوقت نفسه، عن الموافقة على من يتولى الحكومة.

وذكر أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي استجابت لنداء رئيس حكومة “الوفاق” الوطني، فائز السراج، للمساعدة في مواجهة من أسماهم “الانقلابيين”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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