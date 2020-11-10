تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في بنغازي بالتعاون مع الأمم المتحدة

بلدية بنغازي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا (UNDP ) يشرعان في تركيب أعمدة انارة بالطاقة الشمسية في عدد من الشوارع والأحياء السكنية

قالت بلدية بنغازي، إنها شرعت بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا (UNDP)، في تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية في عدد من الأحياء السكنية، بمتابعة من إشراف من مكتب المشروعات بالبلدية .

وأوضحت البلدية في بيان اليوم، أن تركيب أعمدة الإنارة يأتي تنفيذاً لعدد من مشاريع وبرامج التعاون المُتواصل بين البلدية والبرنامج، إذ تم تركيب هذه الأعمدة في مناطق القوارشة وحي المحيشي وحي علي بن أبي طالب «السرتي» بشارع الكويت «الترخيص»، الرابط بين الطريق الدائري الثالث والرابع.

وبحسب البيان، من المُستهدف إستكمال تركيب الإنارة على امتداد نفس الشارع الرابط بين الطريق الدائري الرابع والخامس، حال استكمال تنفيذ إزدواج الطريق الجاري العمل عليه من قبل بلدية بنغازي .

ولفت إلى تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بين شارع فلسطين وشارع سورية بمنطقة شبنة بأرض الحراسة، بالقرب من عيادة النجاح وامتداد شارع اليمن «حي قطر».

ووفق البيان، فإن أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية المُستهدف تركيبها 450 عمودا في عدد من الأحياء السكنية والشوارع بالبلدية.

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