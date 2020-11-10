انطلاق أعمال اليوم الثاني من “حوارات تونس”

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث باشر أعضاء الملتقى الـ75 أعمالهم، بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز.

وقالت البعثة إنها افتتحت أعمال اليوم الثاني بالنشيد الوطني، مؤكدة أنها التمست في المشاركين استشعارهم الروح الوطنية والهدف المشترك.

وتركزت أعمال اليوم على استكمال المناقشات، التي بدأت في اليوم الأول لمسودة خارطة الطريق، واستيعاب الملاحظات التي يُجمِع ويتوافق عليها الأعضاء.

واستذكرت “وليامز”، خلال الجلسة، الفقيديْن الدكتور محمود جبريل والشيخ الطيب الشريف العبيدي، اللذين كانا ضمن المدعوين للمشاركة في الجولة الأولى من المسار السياسي في جنيف مطلع العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية