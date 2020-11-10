البعثة الأممية تتفق على تشكيل لجنة تفاهمات وصياغة لحوار تونس من 6 مشاركين

قال مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″، إن البعثة الأممية اتفقت على تشكيل لجنة تفاهمات وصياغة لمقررات منتدى الحوار الليبي في تونس، من 6 أعضاء.

وأضاف المصدر المطلع الذي رفض الكشف عن هويته، أن اللجنة تتكون من عبد الله عثمان، ووافية سيف النصر، ومعاذ المنفور، وعمر بوليفة، وجازية شحيتر، وزياد دغيم.

وأشار المصدر إلى أن ممثلي برقة تحصلوا على تزكية 18 عضوا من أصل 24، مع اعتراض أعضاء مجلس الدولة الأربعة والعضوين مطلب ثابت وعبدالسلام شوها.

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال ثاني أيام ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، في أحد منتجعات ضاحية قمرت في تونس.

وباشر أعضاء الملتقى – الـ 75 مشارك ومشاركة – أعمالهم، بحضور رئيسة البعثة الأممية ‎ستيفاني وليامز، وتركز أعمال اليوم على استكمال المناقشات التي بدأت أمس لمسودة خارطة الطريق.