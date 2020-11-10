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وفاة الدكتور “الرويعي” .. رائد الطب النفسي في ليبيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نعت الأوساط الطبية في ليبيا ،اليوم الثلاثاء، الدكتور الطبيب “علي الرويعي”،مدير مستشفى الأمراض النفسية في مدينة بنغازي، وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، الذي وافاه الأجل ليلة أمس، إثر ذبحة صدرية.

وقد توفي البروفيسور “الرويعي” في مدينة بنغازي عن عمر ناهز الـ 73 عامًا.

ويعدّ الفقيد رائدًا للطب النفسي على مستوى البلاد وأقدرهم وأكثرهم كفاءة وتخرج من جامعة الإسكندرية تخصص طب الأمراض النفسية سنة 1970.

يذكر أن الفقيد هو شقيق الصحفي الرياضي الراحل “أحمد الرويعي” ،وشقيق الكاتب الأديب الراحل “طالب الرويعي”، وجميعهم من سكان حي “سوق الحشيش” في مدينة بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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