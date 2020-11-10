نقابة المعلمين في طبرق تطالب بإقالة وزير التعليم وزيادة المرتبات

أخبار ليبيا24- خاص

قال نقيب المعلمين في طبرق سالم نصر اليوم الثلاثاء نطالب بإقالة وزير التعليم بسبب ماقام به من شق للصف لخلقه جسم موازي للنقابة العامة للمعلمين بطريقة غير شرعية للقضاء على مطالب المعلمين.

وأضاف نصر في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه المطالب جاءت عقب اجتماع عقد بحضور أكثر من 70 مدير مدرسة وبحضور قطاعي التعليم في بلديتي أمساعد وبئر الأشهب والمنطقة الإدارية قصر الجدي.

وأوضح نقب معلمي طبرق أن النقابة طالبت كذلك عبر صدر عقب هذا الاجتماع بضرورة تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين.

وأكد نصر على إيقاف الدراسة لحين تطبيق قانون زيادة المرتبات، إضافة إلى غياب الإمكانيات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا لايمكن إستئناف الدراسة والتي يتضرر منها المعلم وولي الأمر قبل الطالب.

وشدد نقيب المعلمين في طبرق على رفض الدراسة ليوم السبت إلا بإعطاء المعلم العمل الإضافي.