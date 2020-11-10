عقيلة صالح يلتقي وفدا من أعيان العبيدات لبحث ملف المصالحة الوطنية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، أمس الإثنين، وفدا من مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة العبيدات.

وذكر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في بيان منشور، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول «تطورات الأوضاع في البلاد وجهود عقيلة لإنهاء الأزمة الليبية، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والجهود المبذولة للم شمل الليبيين وتوحيد صفهم ورأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي»، وذلك

والتقى الخميس الماضي عقيلة صالح أعضاء «تجمع النخب البرقاوية» بمكتبه في مدينة القبة، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد التجمع رفضه «مسودة مشروع الدستور»، مطالبين بـ«استبعاد طرحها على الاستفتاء الشعبي حتى يتمكن الليبيون من التوافق على مشروع دستور صحيح يقر حقوق الأقاليم».