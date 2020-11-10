تسييري طبرق يبحث إزالة المباني المتواجدة خارج المخطط بالمخالفة

أخبار ليبيا 24-خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مسؤول الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، ولجنة الإزالة ومكتب المشروعات آلية إزالة المباني الموجودة خارج المخطط بالمخالفة.

بوالخطابية أكد خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على ضرورة وجود رخص البناء وصلاحية الموقع، قبل الشروع في أي بناء.

وشدد رئيس المجلس التسييري على ضرورة استخراج رخصة البناء، وبها الموقع المعتمد من البلدية وشركة الكهرباء وتركيب العدادات وشركة المياه والبريد قبل الحفر.

وحذر بوالخطابية من البناء العشوائي والتعرض لكوابل الكهرباء وخطوط المياه والبريد.

وقد شكل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق لجنة من كل القطاعات التي يعنيها الأمر للمرور على المباني التي بنيت خارج المخطط بدون رخص بناء معتمدة.