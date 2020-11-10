عاجل // حنان صالح: حادث اغتيال حنان البرعصي مخيف ويذكر بجرائم أخرى لم يعاقب عليها أحد

أكدت الباحثة بشؤون ليبيا في منظمة هيومن رايتس ووتش حنان صالح، اليوم الثلاثاء، أن الأنباء عن اغتيال الناشطة حنان البرعصي مخيفة وتقشعر لها الأبدان، مضيفة أنها تذكر بجرائم أخرى لم يعاقب عليها أحد.

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