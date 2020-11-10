ألمانيا تشيد بحوار تونس وتؤكد أنه خطوة جديدة نحو السلام في ليبيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن بلادها تعتبر ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، يُمثل خطوة بارزة جديدة على الطريق نحو السلام في ليبيا.

وأكد بيان المتحدثة، أنه بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يُعتبر تبادل الرأي الشخصي في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الليبي الذي بدأت أعماله في 9 نوفمبر في تونس خطوة بارزة جديدة على الطريق نحو السلام في ليبيا، مضيفا أن هذا الحوار يوفر لليبيين فرصة طال انتظارها لإنهاء دائم للنزاع ولتحقيق مستقبل سلمي في بلد موحد.

ونوهت المتحدثة، إلى أنه يتعين اتخاذ قرارات صعبة والتوصل لتسويات موجعة من أجل اختتام المنتدى بشكل موفق، مؤكدة أن بلادها توجه الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي ستواصل ألمانيا دعمها بكل ما أوتيت من قوة في إطار عملية برلين”.

وانطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، أمس الاثنين وبرعاية الأمم المتحدة، في حفل افتتاح رسمي حضره رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وستيفاني وليامز.

وانطلقت اليوم الثلاثاء الجلسة الثانية لمنتدى الحوار السياسي المنعقد في تونس برعاية البعثة الأممية بهدف التوافق حول السلطة التنفيذية.

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