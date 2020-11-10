التضامن الاجتماعي يبحث دور الاكتشاف المبكر في احتواء الأمراض المعدية

عقد في مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بطرابلس أمس، اجتماع برئاسة رئيس لجنة إدارة الهيئة وبحضور المنسق الوطني لبرنامج الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير إدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم خلال الاجتماع توضيح آلية عمل الرصد ودور الاكتشاف المبكر في عملية احتواء الأمراض المعدية، وأهمية ذلك على وجه الخصوص في اكتشاف ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما تركز الاجتماع على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة بصندوق التضامن الاجتماعي على الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه والإجراءات الاحترازية المطلوب اتخاذها في مجال مكافحة العدوى.

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