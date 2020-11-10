عبدالعزيز: وليامز تتحكّم في مصير الشعب الليبي.. وحوار تونس عبارة عن توزيع للمناصب فقط

ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز عضو جماعة الإخوان إن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا تتحكّم في مصير الشعب الليبي؛ لأنها لم تضع أي معايير لاختيار الـ 49 شخصية المشاركة في الحوار.

عبدالعزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما يجري في ملتقى الحوار في تونس مجرد توزيع للمناصب.

وأضاف: “ما الضمانات لتطبيق الاتفاق وما الفرق بينه و بين الصخيرات، الـ13 عضوًا من مجلس النواب لا يريدون عقيلة صالح، وفي هذه الأثناء تفاجأ الجميع بورقة موقّع عليها أيوب الشرع من المجلس الأعلى للمصالحة، لتزكية عقيلة صالح”.

وطالب الجميع بضرورة الخروج والإعتصام في ميدان الشهداء حتى تتحقق مطالب الشعب الليبي، واستطرد قائلًا: “الـ 10 مليون الذي وقع عليها السراج للبيضاء لو قام بتوزيعها على النازحين في طرابلس الذين تحطمت منازلهم من صواريخ المتمرد لتم إنقاذهم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية