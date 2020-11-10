البرلمان العربي: الحوار الليبي يمثل مرحلة مفصلية ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع

ليبيا – رحّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بانطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه الجمهورية التونسية الشقيقة برعاية الأمم المتحدة الذي بدأ أمس الإثنين، والذي يهدف إلى مناقشة آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون محلَّ إجماع وطني، وتمثل جميع أطياف الشعب الليبي الشقيق.

العسومي أوضح في بيان له تلقّت المرصد نسخة منه أن هذا الحوار يمثل مرحلة مفصلية ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع سعيًا لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا، مُطالبًا جميع الأطراف الليبية بالانخراط بشكلٍ بناءٍ في الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية، وتنهي جميع أشكال التدخّلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وثمَّن الجهود المُخلصة التي بذلتها الجمهورية التونسية الشقيقة لاستضافة جلسات الحوار بين الأشقاء الليبيين، وحرصها الشديد على تهيئة وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الحوار وتحقيق الهدف المنشود منه.

رئيس البرلمان العربي أكد على استعداد البرلمان العربي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المُمكنة للتوصل إلى حل وطني شامل ومتكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلّع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية