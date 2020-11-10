امغيب: اجتماع لجنة “5+5” أكثر جدوى من حوار تونس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن اجتماع لجنة “5+5” أكثر جدوى من حوار تونس، فيجب أن يدعم إعلاميًا ويؤيد شعبيًا.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الثلاثاء أكد أن كل المهتمين بالأمور السياسية في العالم أجمع، يعرفون جيدًا أن المشكل الليبي في الأساس أمني وليس سياسيًا.

وأضاف: “اتفاقات مباركة تمت في جنيف وغدامس تخطو أول خطواتها اليوم في مدينة سرت، أسال الله أن يوفق أبناء المؤسسة الواحدة وأن يوحد صفهم وينصرهم على أعداء الوطن”.

وتابع عضو البرلمان: “اليوم يجتمع ضباط الجيش الليبي شرقًا وغربًا في مدينة سرت يقدم الأقل رتبة منهم التحية لمن هو أكبر منه رتبة دون إجبار من أحد، وبكل ود وسعادة، يحدوهم الأمل ويغمرهم التفاؤل معتمدين على رصيد ليس بالقليل من الوطنية وحب هذا التراب الطاهر، يضعون مصلحة بلادهم فوق كل المصالح ويقدمون حماية أرضهم وشعبهم ومقدراتهم على كل المكاسب والمنافع الشخصية، دون طمع في سلطة او جاه او سلطان”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية