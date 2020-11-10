أيوب الشرع :مؤشرات إيجابية لنجاح حوار تونس

قال رئيس الهيئة المغاربية للسلم والأمن بدول المغرب العربي أيوب الشرع إن كل المؤشرات تبدو إيجابية حتى الان بالنسبة لملتقى الحوار السياسي الليبي الجاري حاليا بتونس.

وأكد الشرع, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء, أن نجاح الفرقاء الليبيين في إنهاء الأزمة ببلادهم يرتكز أساسا على التوفق في اختيار شخصيتي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.

وأضاف أن ملتقى الحوار السياسي بتونس يتواصل بخطوات جيدة وفق المعايير الموضوعة من طرف البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وتابع بقوله: “نحن في تواصل مستمر مع كافة الأطراف, ونتابع الحوار بشكل دقيق”.