وزير الصحة يوجه برفع حالة التأهب إلى القصوى بالمستشفيات تحسبا لأي طارئ

وجه وزير الصحة سعد عقوب تعليماته العاجلة بالرفع من حالة التأهب والطوارئ بكافة المستشفيات والمراكز التخصصية تحسبا لأي طارئ، على إثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت معظم المناطق والبلديات.

وأكد عقوب أن هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة الليبية لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، مشددا على رفع حالة التأهب إلى القصوى طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول.

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