مصر.. تأجيل محاكمة 11 متهما منهم 4 ليبيين بقضية التخابر مع داعش الإرهابي لجلسة 22 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة في مصر، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهما منهم 4 ليبيين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 22 نوفمبر وذلك من أجل سماع الشهود.

وشملت الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش” بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد جماعة الإخوان بالأموال والمعلومات.

وأسفرت تحريات هيئة الأمن القومى المصري من اضطلاع المتهم الأول مصري الجنسية” محمد رجب عبد الواحد حسن” بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية المصرية إلى ليبيا.

وأشارت التحريات إلى تخابر المتهم ” محمد رجب “مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع وهم المتهمون الليبيون “عماد أحمد عبد السلام الورفلى” و”مفتاح أحمد عبد السلام الورفلى” و”عياد أحمد عبد السلام الورفلى”و”مروان الغريب” لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين في ليبيا بالإضافة إلى الاتفاق مع العناصر الليبية لخطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24