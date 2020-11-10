لمواجهة الأمطار .. صحة المؤقتة تطالب برفع حالة التأهب القصوى بكافة المستشفيات

طالب وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الثلاثاء، برفع حالة التأهب القصوى والطوارئ بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، على إثر الامطار الغزيرة التي اجتاحت وغطت معظم المناطق والبلديات .

وأكد عقوب، في بيان له عبر صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة المؤقتة لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ و الخدمات والرعاية الصحية بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

وشدد وزير الصحة على رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى طبقا لخطة الوزارة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة “المواقع الساخنة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات الطبية المطلوبة لمواجهة أي طارئ على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء المباشر للعناصر الطبية وللأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

مطالبا كافة المستشفيات بتشكيل غرفة طوارئ مع المستشفيات المحيطة وربطها بشكل مباشر مع جهاز الاسعاف والطوارئ وحصر الاحتياجات الصحية، الفعليه لضمان تقديم الأدوية الأساسية والدعم التقني، وتعزيز رصُّد الأمراض وتفعيل اقسام الاسعاف والطوارئ ، مؤكدا علي ضرورة التنسيق مع الهلال الاحمر لتقديم كافة الخدمات الاسعافية والعلاجية للمواطنين .

كما طالب كافة المرافق الصحية بالتواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات بالوزراة على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة .

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