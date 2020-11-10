منظمة الصحة العالمية توفر أجهزة PCR في مستشفيات شحات ودرنة

أخبار ليبيا24- خاص

قال مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي، اليوم الثلاثاء إن المنظمة وفرت أجهزة Genexpery CPR للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمستشفى المنصورة في شحات وإدارة الخدمات الصحية في درنة.

وأكد العليقي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن المنظمة قامت بتركيب الجهازين وتدريب العناصر الطبية وقامت بتشغيل الأجهزة.

وأضاف مندوب المنظمة أن منظمة الصحة العالمية تواصل دعمها لقطاع الصحة في ليبيا لمكافحة جائحة كورونا .

وأوضح العليقي أن المنظمة قد وفرت في السابق أجهزة التحليل PCR بمركز طبرق الطبي وفي بنغازي وأجدابيا وفي الجنوب سبها والكفرة، كذلك بالمنطقة الغربية.

وحذر مندوب المنظمة من تزايد عدد حالات المصابين في ليبيا بسبب عدم تطبيق الخطوات الاحترازية المطلوبة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وختم العليقي منشوره :”بتوفير هذه الأجهزة نعتبرها قليلة ولاتفي بالمطلوب ولكن منظمة الصحة العالمية تتابع الوضع الصحي في ليبيا عن كثب وسوف تواصل دعمها لهذا القطاع”.