بعد تحذير الأرصاد الجوية مديرية أمن شحات ترفع من حالة الطوارئ

أصدر مدير أمن شحات العميد محمد فرج تعليماته بالرفع من حالة الطوارئ في حدود اختصاص المديرية، وذلك لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والسيول المحتملة.
تعليمات مدير أمن شحات إلى قوة التدخل السريع في المديرية بالبقاء على جاهزية كاملة داخل مقرها لأي حادث طارئ، ومساندة جهاز الإسعاف والطوارئ شحات، وقيام الأقسام والمراكز التابعة للمديرية بتشكيل دوريات لتنظيم حركة السير في الشوارع الحيوية، تأتي بسبب الاضطرابات الجوية المسببة لهطول الأمطار التي تشهدها شحات، هذا وناشدت المديرية المواطنين أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.
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