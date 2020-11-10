وزير المهجرين يبحث مع الصليب الأحمر عودة النازحين لجنوب طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2020

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلاله، خلال لقائه اليوم الثلاثاء نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا “وليام ديجونغ”، الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان عودة النازحين لمناطق جنوب طرابلس.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على تنفيذ برامج عمل للجنة في البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين وتحديد الاحتياجات الأساسية للنازحين، واستمرار التنسيق بين الوزارة واللجنة مستقبلا.

وأكد “وليام ديجونغ”، استمرار تقديم اللجنة للخدمات الإنسانية لمستحقيها من النازحين بالداخل.