جلالة يبحث مع رئيس بعثة «الصليب الأحمر» ضمانات عودة النازحين لمناطق جنوب طرابلس

بحث المفوض بوزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق الوطني، يوسف جلاله، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، وليام ديجونغ، «الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان عودة النازحين لمناطق جنوب طرابلس»، وفق إدارة التواصل والإعلام.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، وليام ديجونغ، أكد من جهته استمرار المنظمة في تقديم اللجنة للخدمات الإنسانية لمستحقيها من النازحين بالداخل.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن اجتماع جلالة ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر جرى خلاله «التأكيد على تنفيذ برامج عمل للجنة في البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين وتحديد الاحتياجات الأساسية للنازحين، واستمرار التنسيق بين الوزارة واللجنة مستقبلا».

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