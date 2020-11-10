نقيب معلمي طبرق يطالب بإقالة وزير تعليم المؤقتة وزيادة المرتبات

طالب نقيب المعلمين في طبرق سالم نصر، اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة بسبب ماقام به من شق للصف وخلق جسم موازي للنقابة العامة للمعلمين بطريقة غير شرعية للقضاء على مطالب المعلمين.

وأضاف نصر في تصريح صحفي، أن هذه المطالب جاءت عقب اجتماع عقد بحضور أكثر من 70 مدير مدرسة وبحضور عدد من المسؤولين بقطاعي التعليم في بلديتي أمساعد وبئر الأشهب والمنطقة الإدارية قصر الجدي.

وأوضح نقيب معلمي طبرق أن النقابة طالبت كذلك عبر بيان صدر عقب هذا الاجتماع بضرورة تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين، مؤكدا على ضرورة إيقاف الدراسة لحين تطبيق قانون زيادة المرتبات، إضافة إلى غياب الإمكانيات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، لافتا إلى أنه لايمكن إستئناف الدراسة والتي يتضرر منها المعلم وولي الأمر قبل الطالب.

وشدد نصر على رفض الدراسة ليوم السبت إلا بإعطاء المعلم العمل الإضافي.

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