ليبيا
مديرية أمن شحات ترفع من حالة الطوارئ
بوابة إفريقيا الإخبارية/ شحات |
10 November, 2020
أصدر مدير أمن شحات العميد محمد فرج تعليماته بالرفع من حالة الطوارئ في حدود اختصاص المديرية، وذلك لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والسيول المحتملة.
ووجّه مدير أمن شحات تعليماته إلى قوة التدخل السريع في المديرية بالبقاء على جاهزية كاملة داخل مقرها لأي حادث طارئ، ومساندة جهاز الإسعاف والطوارئ شحات، وقيام الأقسام والمراكز التابعة للمديرية بتشكيل دوريات لتنظيم حركة السير في الشوارع الحيوية، تأتي بسبب الاضطرابات الجوية المسببة لهطول الأمطار التي تشهدها شحات، هذا وناشدت المديرية المواطنين أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.
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