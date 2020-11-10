ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ شحات |

10 November, 2020

أصدر مدير أمن شحات العميد محمد فرج تعليماته بالرفع من حالة الطوارئ في حدود اختصاص المديرية، وذلك لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والسيول المحتملة.

ووجّه مدير أمن شحات تعليماته إلى قوة التدخل السريع في المديرية بالبقاء على جاهزية كاملة داخل مقرها لأي حادث طارئ، ومساندة جهاز الإسعاف والطوارئ شحات، وقيام الأقسام والمراكز التابعة للمديرية بتشكيل دوريات لتنظيم حركة السير في الشوارع الحيوية، تأتي بسبب الاضطرابات الجوية المسببة لهطول الأمطار التي تشهدها شحات، هذا وناشدت المديرية المواطنين أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.