ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 November, 2020

أدانت سفارة الولايات المتحدة بليبيا ،مساء الثلاثاء ،مقتل المحامية حنان البرعصي في مدينة بنغازي ،مؤكدة أنه لا ينبغي التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين،”نكرّر التزامنا القوي بالسماح لجميع الليبيين، بمن فيهم النساء والشباب بالتعبير عن آرائهم فيما يتعلّق بمستقبل بلدهم”.

وقالت السفارة ،إنه وبينما يجتمع الليبيون من مختلف الأطياف السياسية في تونس ، تؤكد جريمة القتل البشعة هذه على أهمية إنشاء حكومة تكون مسؤولة أمام الشعب الليبي بدلاً من السماح للفساد والقوة الغاشمة بإملاء مستقبل ليبيا.

و دعت السفارة السلطات الليبية على التحقيق في جريمة القتل هذه وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة.

كما أعربت عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأنّ ركّاب الخطوط الجوية المسافرين من بنغازي إلى طرابلس قد احتُجزوا بشكل غير قانوني بعد وصولهم على متن إحدى أولى الرحلات التجارية التي تم استئنافها بين الشرق والغرب. ومع التوصل لحلّ السياسي للصراع في ليبيا، يجب أن ينتهي الآن عهد الاعتداء على المدنيين الأبرياء بين مفقود وقتيل.