ديجونغ و جلالة يبحثان عودة النازحين لمناطق جنوب طرابلس

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة “يوسف جلاله”، الثلاثاء، مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا “وليام ديجونغ ” خطوات ضمان عودة النازحين لمناطق جنوب طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة وزراء حكومة الوفاق غير المعتمدة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن “ديجونغ” أكد خلال اللقاء استمرار تقديم اللجنة الدولية للخدمات الإنسانية لمستحقيها من النازحين بالداخل.

وأضافت الإدارة أن ديجونغ وجلالة أكدا على تنفيذ برامج عمل للجنة في البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين وتحديد الاحتياجات الأساسية للنازحين واستمرار التنسيق بين الوزارة واللجنة مستقبلا.

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