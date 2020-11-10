فريق أمني تركي يصل لطرابلس تحضيرا لزيارة أردوغان

وصول فريق تركي من الاستخبارات والأمن إلى طرابلس تحضيرا لزيارة أردوغان في الأيام المقبلة
القناة السابعة التركية عن مصدر دبلوماسي: زيارة أردوغان إلى طرابلس ستكون لساعات وهدفها تقديم الدعم المعنوي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وصول فريق تركي من الاستخبارات والأمن إلى طرابلس تحضيرا لزيارة أردوغان في الأيام المقبلة
القناة السابعة التركية عن مصدر دبلوماسي: زيارة أردوغان إلى طرابلس ستكون لساعات وهدفها تقديم الدعم المعنوي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
بعد ان اصبح اردوغان كلب جربان يسعى الى اى مكسب سياسى دون جدوى فالعاصمة القادمة ستكون سرت خارج سيطرته ولن يحصل على اى اموال بعد ذلك وسيتم طرد كلابه فى النهاية انتهى الدرس ياغبى
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