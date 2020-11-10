فريق أمني تركي يصل لطرابلس تحضيرا لزيارة أردوغان

وصول فريق تركي من الاستخبارات والأمن إلى طرابلس تحضيرا لزيارة أردوغان في الأيام المقبلة

القناة السابعة التركية عن مصدر دبلوماسي: زيارة أردوغان إلى طرابلس ستكون لساعات وهدفها تقديم الدعم المعنوي

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