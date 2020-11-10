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فريق أمني تركي يصل لطرابلس تحضيرا لزيارة أردوغان

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصول فريق تركي من الاستخبارات والأمن إلى طرابلس تحضيرا لزيارة أردوغان في الأيام المقبلة

القناة السابعة التركية عن مصدر دبلوماسي: زيارة أردوغان إلى طرابلس ستكون لساعات وهدفها تقديم الدعم المعنوي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بعد ان اصبح اردوغان كلب جربان يسعى الى اى مكسب سياسى دون جدوى فالعاصمة القادمة ستكون سرت خارج سيطرته ولن يحصل على اى اموال بعد ذلك وسيتم طرد كلابه فى النهاية انتهى الدرس ياغبى

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