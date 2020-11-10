بوشناف يوجه بتكثيف التحري والبحث لضبط المتهمين بمقتل المحامية حنان البرعصي

وجه وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، الأجهزة الأمنية بتكثيف التحري والبحث للوصول للمتهمين بمقتل المحامية حنان محمد البرعصي وتقديمهم للعدالة على هذه الفعلة النكراء»، مقدما تعازيه لأسرة وذوي الفقدة وزملائها.

وبحسب الكتاب الذي نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن بوشناف وجه كتابه إلى كل من مديرية أمن بنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي وجهاز مكافحة الجريمة وجهاز المباحث الجنائية.

– السفارة الأميركية عن اغتيال البرعصي: لا ينبغي التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين

– منظمة العفو تدين اغتيال الناشطة حنان البرعصي وتطالب بتحقيق عاجل

– اغتيال حنان البرعصي في بنغازي

واغتِيلت المحامية حنان محمد البرعصي في وضح النهار في شارع 20 ببنغازي، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحامًا. وتداول نشطاء على صفحات «فيسبوك» مقطعًا مصورًا يظهر اغتيال الناشطة.

ودانت كل من السفارة الأميركية والسفير الألماني ومنظمة العفو الدولية الحادث، منددين باسكات النشطاء السلميين، مطالبين السلطات المعنية في بنغازي بالتحقيق في الحاجث وتقديم الجناة للعدالة.

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