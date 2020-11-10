مديرية أمن بنغازي تكشف ملابسات مقتل المحامية حنان البرعصي

كشفت مديرية أمن بنغازي ملابسات مقتل المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية في بيان لها اطلعت عليه “الساعة 24” إن ملثمين حاولوا اختطاف المواطنة حنان محمد البرعصي من داخل أحد المحال التجارية في شارع عشرين بمدينة بنغازي.

وأضافت المديرية أن الملثمين أطلقوا عدة أعيرة نارية أردت ” حنان البرعصي ” قتيلة، وفروا في سيارتين معتمتين.

وأوضح البيان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبدأت عملية التحري وتم الاستماع إلى الشهود وتعقب كاميرات المراقبة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي استمرار التحقيقات إلى أن يتم ضبط الجناة وتقدمهم للعدالة.