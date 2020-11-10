بعد 20 يوم اعتقال.. مليشيا “ثوار طرابلس” تطلق سراح بعيو

أعلنت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج عن إطلاق سراح الصحفي محمد بعيو رئيس هيئة الإعلام التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء.

وهاجمت مليشيات “كتيبة ثوار طرابلس” منزل بعيو في 20 أكتوبر الماضي واعتقلته مع ولديه، بالتزامن مع احتجاز رئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، هند عمار.

وجاء ذلك على خلفية توجيهات أعلنت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج عن إطلاق سراح الصحفي محمد بعيو رئيس هيئة الإعلام التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء.

وأدانت عدة دول اعتقال بعيو وطالبت البعثة الأممية بإطلاق سراحه دون شروط، وتضامن معه الصحفيون والإعلاميون الليبيون، إضافة إلى مجلس أعيان مصراتة وعدد من الجهات.