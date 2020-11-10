نواب الدائرة الرابعة: نرفض تصرفات البعثة وتهميشها لنا في المشاركة بالحوار

أعرب أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الـ4 عن استيائهم من تصرفات البعثة الأممية ورئيستها بالإنابة، ستيفاني وليامز، مؤكدين تضامنهم مع تطلعات الشعب الليبي للوصول إلى حلول عادلة ووطنية للأزمة المفتعلة في البلاد، حسب وصفهم.

النواب أوضحوا في بيان لهم أن البعثة لم تراع الدائرة الـ4، ولم تدع أحدا من مكونات وبلديات الجنوب الشرقي للمشاركة في الحوار، موضحين أن هذه المنطقة تشكل ثلثي إقليم برقة.

نواب الدائرة الرابعة حملوا البعثة والمجتمع الدولي مسؤولية نتائج هذا التهميش، وما سينتج عن طاولة الحوار الظالمة وأي ردات فعل قد تنتج عن سكان هذه المنطقة في حال عدم تمثيلها واحترام إرادة نوابها.

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