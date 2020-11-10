بوتين: النزاعات في ليبيا وسوريا تمثل بؤرا للإرهاب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن المواجهات المسلحة في ليبيا واليمن وسوريا تمثل بؤرا لتفشي الإرهاب في المنطقة .

وأوضح بوتين أثناء مشاركته، عبر الدائرة المغلقة، في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أنه لا تزال هناك حالة خطيرة من عدم الاستقرار تسود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب المواجهات المسلحة في ليبيا واليمن وبقاء فلول من العصابات المسلحة في سوريا، مبينا أن هذه الصراعات تمثل مصادر لتفشي التهديد الإرهابي والأسلحة.

وأضاف الرئيس الروسي أن الظاهرة الأكثر إثارة للقلق هي تنقل المسلحين من هذه المنطقة إلى خارجها، لافتا إلى أن ذلك يزيد من حدة النزاعات .

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