البعثه الأممية تنشر المبادئ الأساسية لعمل ملتقى الحوار السياسي 

نشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم المبادئ الأساسية الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبحسب بيان للبعثة اليوم، شملت هذه المبادئ الشمولية والشفافية والكفاءة والتعددية وروح الفريق والوطنية.

وأوضح البيان أن الشمولية تتمثل في اعتبار جميع المشاركين في عملية الحوار متساوين ويتوجب منح الجميع الفرصة للتحدث وطرح وجهات نظرهم.

أما الشفافية فقد قالت البعثة إنه يتم اتخاذ جميع القرارات بشكل جماعي، ولن يعتبر أي قرار نهائيا حتى يتم التوافق عليه،

وبخصوص الكفاءة أكدت البعثة أن هدف جميع المشاركين هو الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة البلاد، ولذا ستقترح البعثة قواعد وآليات لتيسير المناقشة وإحداث توافق كاف في الآراء، والتغلب على العقبات والتوصل إلى حلول توافقية.

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