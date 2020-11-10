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تعليق أميركي على احتجاز مسافرين في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت السفارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن تقارير تفيد باحتجاز مُسافرين بعد وصولهم إلى طرابلس قادمين من بنغازي جواً.

وقالت السفارة في بيان، إن التقارير تفيد بأنّ “ركّاب الخطوط الجوية المسافرين من بنغازي إلى طرابلس قد احتُجزوا بشكل غير قانوني بعد وصولهم على متن أولى الرحلات التجارية التي تم استئنافها بين الشرق والغرب”.

وختمت السفارة بيانها بالقول إنه “ومع التوصل لحلّ السياسي للصراع في ليبيا، يجب أن ينتهي الآن عهد الاعتداء على المدنيين الأبرياء بين مفقود وقتيل”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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