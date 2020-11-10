تزايد حالات كورونا ببرج الأمل بنغازي

أخبار ليبيا24 أعلنت إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي أن تفاوتًا نسبيًا سجل في عدد الإصابات اليوم الثلاثاء بفيروس كورونا. وأشارت الإدارة إلى وصول وحدة العناية الفائقة إلى طاقتها الاستيعابية القصوى حيث تصل عدد الحالات “22” حالة داخل غرف العناية الفائقة.

وكشف برج الأمل عن تزايد حالات الاشتباه داخل الحجر الصحي حيث وصلت “45” إصابة بقسم الرجال و”21″ إصابة بقسم النساء، مشيرة إلى أن حالات المرضى في حالة دخول مستمر.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بينها 657 حالة جديدة 313 حالة مخالطة من إجمالي “4221” عينة جرى فحصها أمس الإثنين.

وكشف المركز عن شفاء “732” حالة منها “556” حالة في طرابلس وحدها والباقين موزعين على مختلف المدن كما أكد المركز وفاة 13 حالة جديدة.