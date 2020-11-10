اللجنة العسكرية تعقد اجتماعها الأول في مقرها الرئيسي

انطلقت اليوم اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في مقرها الرئيسي والدائم بمدينة سرت.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان لها إن اللجنة ستستكمل في هذه الجولة وضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة.

وأشارت البعثة إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الـ23 من أكتوبر في جنيف، واستكمالا لمباحثات اللجنة التي بدأت الأسبوع الماضي في مدينة غدامس.

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