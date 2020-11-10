“بوشناف” يقدم تعازيه لأسرة “حنان البرعصي” ويوجه الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية، إبراهيم بوشناف، مساء اليوم الثلاثاء، تعليماته المشددة لكافة الأجهزة الأمنية المتمثلة في مديرية أمن بنغازي، والإدارة العامة للبحث الجنائي، وجهاز مكافحة الجريمة، وجهاز المباحث الجنائية، بتكثيف أعمال التحري والبحث لحين الوصول لضبط الجناة المتهمين بمقتل المحامية “حنان محمد البرعصي”.

وشدد “بوشناف” على ضرورة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة على هذه الفعلة النكراء، مقدما تعازيه الحارة لأسرة وذوي الفقيدة وزملاءها.

ومن جانبها كانت قد كشفت مديرية أمن بنغازي ملابسات مقتل المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية في بيان لها اطلعت عليه “الساعة 24” إن ملثمين حاولوا اختطاف المواطنة حنان محمد البرعصي من داخل أحد المحال التجارية في شارع عشرين بمدينة بنغازي.

وأضافت المديرية أن الملثمين أطلقوا عدة أعيرة نارية أردت ” حنان البرعصي ” قتيلة، وفروا في سيارتين معتمتين.

وأوضح البيان أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبدأت عملية التحري وتم الاستماع إلى الشهود وتعقب كاميرات المراقبة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي استمرار التحقيقات إلى أن يتم ضبط الجناة وتقدمهم للعدالة.