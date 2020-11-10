المستشار صالح يلتقي وفدا من الرابطة الوطنية والمجلس الأعلى للأشراف

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس في مكتبه بمدينة القبة، وفدا من الرابطة الوطنية والمجلس الأعلى لقبائل الأشراف.

ووفق موقع المجلس فقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد، وجهود المستشار صالح لإنهاء الأزمة، وكذلك دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي.

الحاضرون من الرابطة الوطنية والمجلس الأعلى لقبائل الأشراف أشادوا بجهود رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومواقفه الوطنية والمحافظة على وحدة التراب الليبي.

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