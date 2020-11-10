“بنغازي الطبي”: تزايد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس “كورونا” داخل الحجر الصحي

أعلنت إدارة برج الأمل في مركز بنغازي الطبي، أن هناك تفاوتًا نسبيًا تم تسجيله في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب منشور لمركز بنغازي الطبي على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” مساء اليوم الثلاثاء، فإن الإدارة أشارت إلى وصول وحدة العناية الفائقة إلى طاقتها الاستيعابية القصوى حيث تصل عدد الحالات إلى “22” حالة داخل غرف العناية الفائقة.

وأوضح المنشور أن هناك تزايد في حالات الاشتباه داخل الحجر الصحي حيث وصلت إلى “45” إصابة بقسم الرجال، و”21″ إصابة بقسم النساء.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (246).

واستلم المركز عدد (4221) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (296) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1170) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (110) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (102) عينة، مختبر مركز مصراته الطبي عدد (29) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (113) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (478) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (26) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (56) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3251) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (970) عينة موجبة لفيروس كورونا (657 جديدة + 313 مخالطة)”.