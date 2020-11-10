جولة جديدة من مباحثات اللجنة العسكرية في سرت

أخبار ليبيا24

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في سرت، مباحثات الجولة السادسة باللجنة العسكرية لمشتركة خمسة زائد خمسة، والتي تعقد لأول مرة في مقرها الدائم في سرت.

وجرى عقد المباحثات، بين وفدي القوات المسلحة وحكومة الوفاق، في حضور ومشاركة ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويهدف، عقد هذه الجولة من المباحثات، في مجمع قاعات واقادوغو بسرت، إلى الاسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف، واستكمالاً للمباحثات التي عقدت الأسبوع الماضي في غدامس.

ومن المقرر، بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن تستمر المباحثات الحالية إلى الجمعة القادم 13 نوفمبر2020، حيث ستعمل اللجنة على استكمال آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة.