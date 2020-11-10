«السويح»: أجواء تفاؤلية في تونس والانتخابات مفتاح الحلول

قال علي السويح، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن “هناك أجواء تفاؤلية تسود في أوساط ملتقى الحوار السياسي في تونس، بشأن مستقبل الأوضاع في البلاد.”

وأضاف عضو مجلس الدولة الاستشاري أن “الدول المتدخلة تريد إنهاء الملف”، موضحا أن “هناك حزما دوليا حاليا لإنهاء المرحلة الراهنة في ليبيا”، بحسب وكالة نوفا الإيطالية.

وأعرب السويح، عن اعتقاده بأن الانتخابات “تمثل مفتاح الحلول رغم الصعوبات والتحديات التي تقف عائقا أمامها على الأرض.”

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال ثاني أيام ملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، في أحد منتجعات ضاحية قمرت في تونس.

وباشر أعضاء الملتقى – الـ 75 مشارك ومشاركة – أعمالهم، بحضور رئيسة البعثة الأممية ‎ستيفاني وليامز، وتركز أعمال اليوم على استكمال المناقشات التي بدأت أمس لمسودة خارطة الطريق.