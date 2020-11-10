قلق أمريكي إزاء عمليات القتل والاحتجاز غير القانوني في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن قلقها إزاء التقارير بشأن عمليات القتل والخطف التي يتعرض لها مدنيون في ليبيا، داعية إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات.

وقالت السفارة، في بيان، إنها تشعر بقلق بالغ بشأن التقارير التي تفيد بمقتل المحامية حنان البرعصي، التي قُتلت اليوم في بنغازي، إضافة إلى التقارير التي تفيد بأنّ ركّاب الخطوط الجوية المسافرين من بنغازي إلى طرابلس قد احتُجزوا بشكل غير قانوني بعد وصولهم على متن إحدى أولى الرحلات التجارية التي تم استئنافها بين الشرق والغرب.

وقالت السفارة، في بيان، إنه “لا ينبغي التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين، ونكرّر التزامنا القوي بالسماح لجميع الليبيين، بمن فيهم النساء والشباب بالتعبير عن آرائهم فيما يتعلّق بمستقبل بلدهم”.

وأضافت، “بينما يجتمع الليبيون من مختلف الأطياف السياسية في تونس، تؤكد جريمة القتل البشعة هذه على أهمية إنشاء حكومة تكون مسؤولة أمام الشعب الليبي بدلاً من السماح للفساد والقوة الغاشمة بإملاء مستقبل ليبيا”.

وحثت السفارة، السلطات الليبية على التحقيق في جريمة القتل هذه وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة.

وقالت، “إن مع التوصل لحلّ السياسي للصراع في ليبيا، يجب أن ينتهي الآن عهد الاعتداء على المدنيين الأبرياء بين مفقود وقتيل”.