«الثني» يصدر عدة قرارات هامة لدعم المشروعات الخدمية في بنغازي

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعه العادي الرابع لهذا العام برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني، وحضور أعضاء المجلس.

واستهل المجلس، اجتماعه بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي، متخذا جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

وفي الشأن الطبي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مركز لمرضى السكري بمنطقة القرضة الشاطي، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

كما قرر إعادة تسمية مستشفى الأمراض النفسية بنغازي إلى مستشفى الدكتور المرحوم علي الرويعي، تخليدا لجهوده المبذولة في القطاع.

واعتمد المجلس مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة كمستشفى تعليمي، إضافة إلى اعتماد مركز الغدد الصماء قمينس مع منحه الذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية، اعتماد المركز الصحي زلة كمستشفى قروي بسعة 40 سريرا.

وفي الشأن التعليمي، قرر المجلس الموافقة على ترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة قمينس إلى كلية للعلوم التقنية، وترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة درنة إلى كلية للعلوم التقنية، إضافة إلى ترفيع المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بالخاثر إلى معهد عالي للمهن الشاملة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء، إحالة قانون إنشاء سوق المال الليبي إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون المعاملات الإلكترونية إلى مجلس النواب.

ووافق المجلس، على اعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشاريع، مؤكدا عدم السماح بدخول العمالة الأجنبية عبر المنافذ إلا بعد اتباع الإجراءات المنظمة لهذا الأمر وموافقة جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة العمل والتأهيل، ووزارة الداخلية.

كما وافق المجلس، على إعادة تعيين ضباط الصف من أعضاء هيئة الشرطة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بالمعهد العالي للضباط وعددهم 213 عضوا كضباط في وزارة الداخلية.