افتتاح البرنامج الحرفي لتدريب الشباب في بلدية غدامس 

تحت رعاية وإشراف المجلس البلدي غدامس وبدعم من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، افتتح مدير المشاريع بمؤسسة كفاءة للتأهيل والتطوير، البرنامج الحرفي لتدريب الشباب بحضور منسق الدورات ببلديتي غدامس ونالوت، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

من جهته أثنى عضو المجلس البلدي الحبيب هيبة، على المجهودات التي تبذلها منظمة كفاءة لأجل تطوير وتدريب الشباب، يشار إلى أن هذا البرنامج سيستهدف في هذه المرحلة 100 متدرب في مختلف المجالات الحرفية، كما ستتبع هذه الدورات.

محاضرات في دراسة كيفية إعداد الجدوى والتسويق حتى يتمكن المتدرب من إنشاء مشروع صغير يكون عائدا له ولمدينته .

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