المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 13 مهاجرا غير شرعيا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، وفاة 13 مهاجرا غير شرعيا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية .

وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا، في بيان له، أن من بين الغرقى ثلاث نساء وطفل، مضيفا أنه تم إنقاذ 11 آخرين وإعادتهم إلى الشاطئ من قبل خفر السواحل الليبي .

وفي وقت سابق، كشفت المنظمة عن اعتراض 119 مهاجراً في عرض البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، وجددت المنظمة التأكيد على أنه لا يمكن اعتبار ليبيا “ميناءً آمناً”.

جدير بالذكر أنه كان قد لقي 15 مهاجرًا مصرعهم بعد غرق قاربهم قبالة ليبيا، في أحدث مأساة تصيب مهاجرين يقومون بمحاولات يائسة للوصول الى أوروبا، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق.

وقال رئيس بعثة المنظمة الاممية في ليبيا فيديريكو سودا في تغريدة إن “ما لا يقل عن 15 مهاجرا يعتقد انهم في عداد الأموات بعد غرق قاربهم قبالة ساحل صبراتة في ليبيا، بحسب خمسة ناجين تمكن صيادون من سحبهم الى الشاطىء”.

وأضاف سودا أن “أكثر من 70 آخرين تم اعتراضهم واعادتهم الى ليبيا من قبل خفر السواحل الليلة الماضية”.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الهاربين من انعدام الاستقرار في مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط والساعين للتوجّه إلى أوروبا.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم أو انقاذهم في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية نحو 10 آلاف مهاجر منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع الشهر الجاري، وأعيدوا إلى ليبيا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.