أمن بنغازي تكشف تفاصيل حادث مقتل المحامية حنان البرعصي في شارع العشرين

أصدرت مديرية أمن بنغازي، مساء الثلاثاء، بيانا رسميا كشفت خلاله ملابسات مقتل المحامية حنان البرعصي، برصاص مجهولين في شارع عشرين ببنغازي.

وأوضحت المديرية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن ملثمين حاولوا اختطاف البرعصي من داخل أحد المحال التجارية في شارع عشرين بمدينة بنغازي، مبينة أن الملثمين أطلقوا عدة أعيرة نارية أردت” حنان البرعصي” قتيلة، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن سيارتين معتمتين.

وأشارت المديرية إلى أنه وعلى الفور انتقلت مختلف مكوناتها بالتنسيق مع النيابة العامة لموقع الجريمة، وبدأت في إجراءات البحث والتحري والاستدلال، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتعقب كاميرات المراقبة الموجودة بمسرح الجريمة.

وأكدت مديرية الأمن أن التحقيقات جارية وبمختلف الأقسام والوحدات، لافتة إلى استمرار أعمال التعقب ولن تتوقف لحين ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

ودانت المديرية كافة الأعمال التي تقع خارج دائرة القانون، وغير المسؤولة التي تصل إلى إزهاق الأرواح .

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