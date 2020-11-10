«بعيو»: أسامة جويلي انتهك القانون وسأقاضيه دوليا.. والإخوان حرضوا على اعتقالي

عقب إطلاق سراحه من قبل كتيبة «ثوار طرابلس» بأمرة أيوب أبو راس، قال محمد بعيو رئيس هيئة الإعلام التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إن أسامة جويلي، آمر ما يعرف بالمنطقة العسكرية الغربية قبض عليه دون سند قانوني وسوف يرفع دعوة قضائية ضده في المحاكم الليبية والدولية.

وأضاف «بعيو» لـ«العربية الحدث» أن جماعة الإخوان المسلمين وراء التحريض للقبض عليه بسبب تورط بعض قياداتهم في قضايا فساد، مؤكدا عدم تراجعه عن كشف الفساد في قطاع الإعلام.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج، في وقت سابق من اليوم، إطلاق سراح الصحفي محمد بعيو.

وهاجمت مليشيات “كتيبة ثوار طرابلس” منزل بعيو في 20 أكتوبر الماضي واعتقلته مع ولديه، بالتزامن مع احتجاز رئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، هند عمار.

وأدانت عدة دول اعتقال بعيو وطالبت البعثة الأممية بإطلاق سراحه دون شروط، وتضامن معه الصحفيون والإعلاميون الليبيون، إضافة إلى مجلس أعيان مصراتة وعدد من الجهات.