الإفراج عن الصحفي محمد بعيو

أخبار ليبيا24

أعلن، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بحكومة الوفاق الصحفي محمد بعيو، بعد نحو 20 يومًا من اعتقاله.

وكان بعيو، قد تعرض للاعتقال يوم 20 أكتوبر الماضي، وكان آخر ما كتبه، على حسابه الرسمي في فيسبوك، “المجرمون يهاجمون بيتي الآن في طرابلس”.

وقوبل اعتقال بعيو من قبل “كتيبة ثوار طرابلس” التابعة لداخلية حكومة الوفاق بإدانة واسعة محليًا ودوليًا، حيث دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

كما دانت السفارة الأميركية في ليبيا الاعتقال، مؤكدة على ضرورة حماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير.